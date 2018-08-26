中職》已向棒協表達讓古林參賽 亞青教頭李來發盼球迷放心

亞青總教練李來發。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕統一獅第一指名投手古林睿煬出現右手旋轉肌肌腱炎，亞青總教練李來發今晚表示已收到獅隊的體檢報告，但他已和棒協秘書長林宗成表達希望古林參賽的想法，「只會讓他投一場關鍵比賽，絕對會保護選手，請大家放心。」

18歲的古林睿煬是今年選秀榜眼，他已和獅隊簽下一紙簽約金550萬和激勵獎金150萬的史上新人最大合約。但他在日前投完小馬世青賽後出現右手不適，也在23日完成體檢，並於昨天報告出爐，顯示右手旋轉肌肌腱炎，醫生建議要休息四週。

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獅隊領隊蘇泰安已將報告結果通知棒協，李來發表示他也已收到，只是他說：「比賽已經很接近了，現在說要換人，也不可能，我們有默契上的考量，不太可能在這時候換其他人。」

棒協秘書長林宗成目前人在印尼，李來發受訪時表示，稍早時也和林宗成通過電話，「秘書長已經瞭解我的想法，應該會讓古林去參賽，但是只會讓他投一場關鍵比賽，一有不舒服的狀況，就會把他換下來。」

李來發強調，絕對會站在選手的角度，「比賽輸就輸了，不會為了贏球而去傷害選手，這個賽事也有球數限制，不可能讓選手投過量。」由於近日高雄大雨不斷，李來發表示根本練球的時間也不多，頂多就是做操、伸展。

亞青台灣隊預訂9月1日出發，9月3日則正式開打，李來發說希望球迷能為台灣隊加油，也希望大家放心，他會充分和選手溝通，絕對會保護選手。

亞青總教練李來發表示已和棒協秘書長林宗成表達希望古林參賽的想法。（資料照，記者廖耀東攝）