亞運》複合弓男、女團皆栽在印度手中 後天銅牌戰放手一搏

複合弓女團不敵印度，只能爭奪銅牌。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者廖聿偉／雅加達報導〕亞運射箭複合弓團體賽今登場，可惜未能延續前日反曲弓男、女團雙晉金牌戰的氣勢；複合弓女團於準決賽第四輪遭逆轉，222：225不敵印度。男團同樣難過印度關，227：331落敗，後天將在銅牌戰力拼獎牌。

複合弓女團前兩回合領先多達5分，未料最後8支箭如中邪，僅有一支10分箭，但卻出現2支8分、1支7分箭；反觀印度最後4支箭皆射中10分，逆轉斬斷台灣的金牌夢。

請繼續往下閱讀...

複合弓男團與印度勢均力敵，但第二、三回合出現了3支8分箭，種下敗因。印度則穩中求勝，全場皆至少射中9分，包括最後一回合6支箭有5支滿分，輕鬆晉級決賽。

複合弓男團同樣不敵印度只能爭奪銅牌。（特派記者林正堃攝）

林明靜。（特派記者林正堃攝）

複合弓女團於準決賽第四輪遭逆轉。（特派記者林正堃攝）

複合弓女團222：225不敵印度。（特派記者林正堃攝）

複合弓女團擊拳。（特派記者林正堃攝）

複合弓男團鼓舞彼此。（特派記者林正堃攝）

複合弓男團227：331落敗給印度。（特派記者林正堃攝）

複合弓男團不敵印度。（特派記者林正堃攝）

複合弓男團賽後向觀眾致意。（特派記者林正堃攝）