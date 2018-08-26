亞運Live》吳昇峰五局好投！ 台灣2：1領先南韓

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 台灣 2 0 0 0 0 2 4 0 南韓 0 0 0 1 0 1 3 0

第五局

五下，金河成擊出游擊滾地球出局，李政厚擊出二壘安打。安致弘二壘滾地出局，跑者上三壘，金賢洙打擊時教練團叫出暫停。暫停過後，金賢洙擊出中外野飛球出局，三出局。

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五上，陳偉志擊出左外野紮實飛球，但遭到接殺出局，一出局。黃佳瑋被變化球遭到三振，二出局。蕭帛庭擊出二壘滾地，三出局。

第四局

四下，金宰煥擊出右外野全壘打，南韓1：2落後台灣。梁義智被吳昇峰三振出局，一出局。孫兒葉擊出左外野飛球，戴如量驚險接殺，二出局。黃載均擊出中外野飛球出局，三出局。

四上，姜建銘纏鬥到滿球數後擊出左外野飛球被接殺，一出局。林加祐面對梁玹種偏低的球路還是能擊出安打上一壘，詹子賢擊出右外野方向飛球出局，林加祐發生跑壘瑕疵導致雙殺，三出局。

第三局

三下，李政厚在滿球數時擊出中外野飛球出局，一出局。安致弘面對偏高的球擊出右外野方向安打，這是南韓第一支安打。金賢洙擊出一壘滾地球出局，跑者上二壘，二出局。吳昇峰讓朴炳鎬擊出一壘界外球出局，三出局。

三上，首名打者林承飛遭到內角變化球三振。下棒打者戴如量在滿球數時擊出滾地出局，二出局。林瀚遭到變化球三振，這局台灣三上三下。

第二局

二下，首棒打者金宰煥遭到吳昇峰精準外角球三振出局。吳昇峰觸身球擊中梁義智上壘。孫兒葉擊出投手前滾地，吳昇峰傳二壘封殺跑者，打者上一壘，二出局。黃載均選到四壞保送上壘，一、二壘有跑者。金河成擊出左外野方向飛球，三出局。

二上，陳偉志擊出一壘穿越安打上壘，黃佳瑋收打擊出二壘飛球出局，一出局。蕭帛庭擊出游擊方向滾地形成雙殺出局。

第一局

一下吳昇峰對李政厚投出保送。安致弘擊出一壘強勁滾地出局，可惜無法夾殺形成逆雙殺，一出局。金賢洙擊出左外野飛球出局，兩出局。朴炳鎬擊出左外野飛球出局。

吳昇峰。（特派記者陳志曲攝）

一上戴如量擊出游擊滾地出局，林瀚一壘界外飛球被孫兒葉接殺，姜建銘擊出深遠安打，韓國左外野手金賢洙守備發生瑕疵讓他站上三壘，林加祐擊出左外野兩分砲，台灣取得2：0領先。詹子賢游擊滾地出局。

林加祐擊出左外野兩分砲。（特派記者陳志曲攝）

林加祐擊出左外野兩分砲，回來與隊友慶祝。（特派記者陳志曲攝）

林加祐首局擊出左外野兩分砲。（特派記者陳志曲攝）

林加祐首局轟出兩分砲。（特派記者陳志曲攝）

梁玹種挨轟。（特派記者陳志曲攝）

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