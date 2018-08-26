亞運》業餘投手群封鎖南韓四棒海 台灣終結對戰10連敗

台灣終止對戰南韓10連敗。（特派記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕亞運棒球台灣隊首戰對上全職業明星陣容的南韓國家隊，林加祐首局就敲出2分彈，砲轟南韓王牌左投梁玹種，再加上先發投手吳昇峰也繳出5局失1分的好投，後援投手王宗豪、王政浩接力登板守成，台灣終場以2：1險勝南韓， 中斷一級國際賽事對戰10連敗，首戰取得開門紅，這也是台灣繼2006年杜哈亞運後再度擊敗南韓。

台灣首局就給南韓王牌左投梁玹種下馬威，姜建銘在2人出局後擊出三壘安打，下一棒36歲老將林加祐隨即補上一支左外野2分砲，展現老將價值，也讓年薪23億韓元（約6262萬台幣）的梁玹種看傻了眼。

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林加祐首局敲出2分砲。（特派記者陳志曲攝）

台灣隊此役並未推出先前所預期的林樺慶，反而是推出側投吳昇峰先發，前3局成功壓制南韓打線，僅被敲出1安，但金宰煥4局下突破封鎖，敲出陽春彈破蛋。

吳昇峰5局下再度出現失分危機，李政厚擊出二壘安打。並靠著隊友推進上到三壘，所幸最後解決前旅美強打金賢洙，力保不失分。吳昇峰在6局下被朴炳鎬敲安後，就被教練團換下場，他主投5局被敲4安，僅失1分，三振和保送各2。

台灣隊先發投手吳昇峰繳好投。（特派記者陳志曲攝）

王宗豪接替吳昇峰投球，捕手也換上同樣效力台電的投捕搭檔陳瑞慕，一上來就讓金宰煥擊出雙殺打，化解南韓隊的攻勢。

南韓四棒海打線此役遭台灣投手群聯手壓制，除了先發投手吳昇峰繳出5局好投外，後援投手王宗豪中繼3局無失分，王政浩在9局下驚險關門，台灣隊終場就以2：1擊敗南韓，首戰告捷。

南韓王牌左投梁玹種先發6局失2分。（特派記者陳志曲攝）

台灣險勝南韓，首戰取得開門紅。（特派記者陳志曲攝）

台灣終止對戰南韓10連敗。（特派記者陳志曲攝）

台灣隊開心慶祝。（特派記者陳志曲攝）

台灣隊開心慶祝。（特派記者陳志曲攝）

南韓隊一分落敗。（特派記者陳志曲攝）

王宗豪。（特派記者陳志曲攝）