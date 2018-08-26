亞運》林加祐轟兩分彈 鄉民紛紛道歉

2018/08/26 20:58

林加祐敲出驚天2分砲，助台灣隊先馳得點。（特派記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕林加祐在ptt上被鄉民酸為史上最老、最弱、最沒資歷的亞運第四棒，今天在首戰對南韓轟出兩分彈後，ptt的風向瞬間反轉，鄉民moonmaker貼文「簡單介紹一下林加祐選手」，鄉民BryceChang也貼文「99％鄉民都沒料想到的劇本，36歲合庫強打只用一打席，光速打了絕大多數鄉民的臉，面對偏高速球毫不囉嗦直接扛出左外野大牆外，趕緊貼個影片壓壓驚」，都引起極大的迴響，許多鄉民紛紛為之前酸林加祐而道歉：

kaikai0709：第Ｎ屆鄉民道歉大賽正式開跑
sealwow：以下開放道歉，我先！抱歉，小看你了，業餘鋒哥！
a70651：加祐對不起我錯了
cooper43：一堆為酸而酸，實在令人無言......，這樣努力的選手，還要無緣無故被酸被侮辱到這種地步......
Alexander：→ powyo：爛死了，36歲還來打亞運，有羞恥心嗎？
kgbc2112：阿阿阿臉好痛
qqqqer：根本99.999999％沒人想到吧
ntusimmon：鄉民總教練集體被打臉
goodnight4Tw：啊開打前不是有人很愛酸，繼續酸啊鍵盤總教練
aff0021：應該是他生涯最偉大的一球，一戰成名
DoubleRoll：99.99鄉民臉腫腫的
assassinbat：史詩級留名
nadleeh：還好不聽鄉民的
alrin891202：我前一秒還在嘴業餘......
wubai1119：我要對他說聲抱歉！敬禮
bluewade：打臉酸民就是爽
lanpa520：要不要出來道歉
FUNYUN：當初一堆人質疑他？
PigGoodGood：就一堆人沒看業餘比賽，在哪亂酸

相關關鍵字： 亞運 亞運棒球 2018雅加達亞運

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