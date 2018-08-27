MLB》卡本特4支二壘打平紀錄 紅雀狠啄洛磯大復仇（影音）

〔體育中心／綜合報導〕昨被洛磯單局猛轟8分逆轉，紅雀今用兇猛火力甜蜜復仇，首局就打回6分早早取得領先，卡本特（Matt Carpenter）單場狂掃4支二壘安打，追平大聯盟紀錄，終場紅雀以12：3大勝洛磯，在國聯外卡領先1場勝差。

紅雀開賽就展開猛攻，首棒卡本特纏鬥7球，掃出右外野二壘安打，2出局後歐尼爾（Tyler O'Neill）扛兩分砲開啟得分大門，紅雀接著連3棒敲安，洛磯故意保送要抓投手，卻發生守備瑕疵，被紅雀跑回2分。

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再度登場的卡本特擊出單局個人第2支二壘安打，幫助紅雀取得6：0大幅領先，也把洛磯先發安德森（Tyler Anderson）打退場，貝提斯（Chad Bettis）登板救火讓打者擊成滾地球出局，結束紅雀開賽猛打11人次的6分大局。

安德森先發0.2局被打爆，黯然退場。（法新社）

3局上洛磯發生傳球失誤，讓紅雀再度有機可趁，先靠滾地球打回1分，用犧牲觸擊繼續推進，卡本特又敲二壘安打，紅雀連3棒安打，將領先拉開到10：1。6局上洛磯暴投，讓紅雀再添2分，7局上卡本特敲出單場第4支二壘打，追平大聯盟在正規9局紀錄。

反觀洛磯今天攻勢零星，得點圈打擊機會僅6支1，又發生多次守備瑕疵與失誤，讓紅雀頻頻續航拿分，只投0.2局狂丟6責失退場的安德森承擔敗投，紅雀先發岡伯爾（Austin Gomber）今天主投6局送6K僅1責失，還打回生涯首分打點，本季第4勝同日到手。

紅雀卡本特今天狠敲5支4，4支都是二壘安打，為紅雀隊史自1990年代後第2位達陣，本季累積38支二壘安打、34轟皆為國聯之首，持續維持猛烈打擊火力，是本屆國聯年度MVP熱門人選。

卡本特單場5支4都是二壘安打。（美聯社）