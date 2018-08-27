亞運羽球》中國奧運金牌敗給地主 諶龍：觀眾喊，我會失誤...

諶龍亞運男單八強止步。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2018雅加達-巨港亞運男單八強賽，里約奧運金牌中國諶龍遭地主選手金廷以21：19、21：11擊敗，賽後諶龍對金廷比賽，並表示這場其實是敗給了「主場吶喊聲」。

「我覺得他很不容易，從團體賽打到到第一場，再打到第三場抽筋，到了單項，和桃田賢斗打了一個多小時。」諶龍接受《新浪體育》採訪時說。

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金廷在先前的男子羽球團體賽，一度打到嚴重抽筋，最後不得以退賽，不過，他在男單賽勢表現勢如破竹，打敗奪冠熱門桃田，還撲滅中國的奪金希望。

諶龍說，「他（金廷）的對手每一個應該都是世界排名前8、前10，實力非常堅強，雖然他輸過球，但他還是會想辦法去戰勝困難，戰勝對手，確實打得非常好。」

諶龍賽後大讚金廷實力，不過他在落敗後坦言，其實面對主場作戰的對手難度很高，「因為你對桃田，可能沒有那麼多干擾聲。」諶龍接著說，「但之前輸過金廷兩次，比賽自己會做好艱苦的準備，和金廷打不一樣，湯姆斯盃我贏過他一次，這次主場我會覺得須要準備多一點，有時可能不是被他進攻得分，但觀眾喊一下，我會失誤這個，失誤那個。」

隨著石宇奇早已中箭落馬，諶龍止步八強，中國男單無人打進4強，寫下隊史近16年在亞運的最差成績。

金廷四強對手將是台灣好手周天成，兩人對戰成績，周天成以1勝3敗位居劣勢。

印尼好手金廷四強將碰上周天成。（資料照，法新社）