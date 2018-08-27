亞運棒球》未獲中職青睞 台灣守護神王政浩卻霸氣對韓關門

2018/08/27 08:38

台灣隊王政浩昨對南韓成功關門。（特派記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕2018雅加達亞運棒球項目昨晚上演「台韓大戰」，台灣隊守護神王政浩連抓3個出局數，幫助球隊以2：1爆冷擊敗全職業的南韓隊。事實上，王政浩最快球速超過150公里，去年曾參加中職新人測試會，可惜落選。

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昨天的台韓大戰9局下，台灣隊中繼左投王宗豪被南韓金宰煥敲安，並換代跑朴海旻、代打捕手李宰元，王宗豪投到0好2壞時，台灣隊喊出暫停，由王政浩登板救火。

王政浩投到滿球數後，三振李宰元，朴海旻盜上二壘，接著面對三屆韓職安打王的孫兒葉，王政浩先是連投3壞球，最後在滿球數的情況下，用速球三振孫兒葉。王政浩最後讓黃載均擊出飛球出局，霸氣關門守住戰果，這也是台灣隊相隔12年來，再次於一級國際賽擊敗南韓隊。

王政浩高中時期就投出150公里的速球，曾因傷動韌帶置換手術，他在去年初的成棒盟主賽表現優異，被列入台灣隊經典賽10人替換名單，最後未入選；去年6月，王政浩參加中職新人測試會，但狀況不佳，最快球速僅135公里，沒有獲得中職球團推薦，之後轉戰合庫，王政浩也表明無意再挑戰職棒舞台。

台灣隊昨以1分之差氣走南韓。（特派記者陳志曲攝）

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