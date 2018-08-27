MLB》透納5打點、馬查多開轟 道奇系列賽橫掃教士（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今在自家主場迎戰教士，進行系列賽第三戰，靠著三壘手透納（Justin Turner）繳5支3狂灌5打點，加上馬查多（Manny Machado）兩分砲，終場道奇以7：3獲勝，在系列賽輾壓教士。

2局上教士雷耶斯（Franmil Reyes）掃陽春砲，下一局倫弗洛（Hunter Renfroe）一壘安打再貢獻1打點，率先取得2分領先。道奇火力在5局下展開，柳賢振先敲安上壘，多齊爾（Brian Dozier）又被保送，道奇攻佔得點圈，透納掃出二壘安打進帳2分打點扳平戰局。

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下一棒馬查多再補兩分砲，單局攻下4分超前比數，攻勢延續到第6局，教士牛棚梅頓（Phil Maton）控球不穩，連丟兩個保送又發生暴投失誤，跑者推進到二、三壘，透納再敲一壘安打貢獻2分，教士僅在9局上追了1分，苦吞這個月第2次五連敗。

投手部分，道奇推出柳賢振先發，主投5.2局被敲11安打包含1轟、飆8三振，共失2分責失，收下勝投；教士厄林（Robbie Erlin）則被敲8安打，也有1轟，丟出3三振，共失4分，苦吞敗投。

透納今天貢獻5分打點。（法新社）

馬查多轟兩分砲。（法新社）