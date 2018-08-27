亞運棒球》輸給台灣 韓媒批國家隊犯了自滿大忌

南韓昨爆冷敗給台灣隊。（特派記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／綜合報導〕南韓在亞運棒球首戰以1：2不敵台灣，也讓韓媒不客氣撻伐，不但用「雅加達慘案」（자카르타 참사）來形容，「中央日報」也認為南韓犯了自滿大忌，準備過程顯得鬆散。

台灣隊在雅加達亞運棒球首戰就旗開得勝，以業餘球員為主體，卻能擊敗合計年薪高達3.6億台幣的韓職全明星隊，更是振奮全台球迷。相較於台灣的歡欣鼓舞，南韓媒體及球迷則對國家隊表示失望，「雅加達慘案」也躍上媒體標題。

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「中央日報」更指這樣的慘案可以預見，文中指出，參與國家隊的24名球員都是一時之選，且韓職賽季還因此中斷兩週，目標就是金牌，而台灣隊24人僅7名職業球員，從客觀角度分析，南韓實力絕對在台灣之上。

只是相較台灣隊準備充分，培訓隊上個月還到荷蘭參加哈連盃，南韓就顯得鬆散，也犯了自滿大忌。南韓隊在18日才在首爾巨蛋展開訓練，也不像台灣隊比南韓提前1天抵達雅加達適應環境，南韓是在首戰前兩天才到。

此外，南韓總教練宣銅烈曾擔憂，在主辦方規定以外的時間無法訓練，而昨晚1局上，南韓左外野手金賢洙就發生守備上瑕疵，讓擊出深遠安打的台灣3棒姜建銘一舉站上三壘。

在情蒐準備方面，台灣也顯得充分，投手群確實掌握到南韓打者的弱點。相較之下，南韓則並未預料到台灣首戰先發投手，宣銅烈就說，面對的先發投手不是賽前預期人選。

南韓隊總教練宣銅烈。（特派記者陳志曲攝）