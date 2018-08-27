亞運》中國男排寫隊史最糟成績 中媒怪地主私心、賽制太奇葩

中國男排不敵伊朗。（取自大會官網）

〔體育中心／綜合報導〕中國男排在亞運預賽首戰就爆冷門，5局不敵實力有段差距的越南，有驚無險挺進12強後，複賽第1場就被伊朗直落三擊敗，只能爭7到10名，寫下隊史在亞運的最糟成績，但中媒卻認為官方出了很大的問題，此次失利是因為男排賽制實在太「奇葩」。

男排共20隊參賽一共分為6組，A-D組各3隊、E-F組則則有4隊，分別取小組前2晉級，到了12強再重新抽籤，《新浪體育》以「無緣前六真不怪中國男排，印尼私心竟用奇葩賽制」為標題撰文，指出，A、B小組第一的晉級複賽，只要贏一場就能晉4強，另外4場組合，等於要多打一場，而中國就是需要多打一場的球隊。

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文中引述《央視》報導，認為這種賽制是為了亞運官方為了確保地主能夠多打幾場比賽，痛批賽制讓人摸不著頭緒，而且極為少見，這樣的賽制對E、F組相當不公平。



該文指出，「假如賽制非如此奇葩，中國或許不至於落到只有7到10名的命運」，但中國網友顯然並不這麼認為，「哈哈哈，輸越南，靠運氣贏泰國，還能輸斯里蘭卡一局，這水平還用著賴賽制嗎？」、「派二軍但也輸得太難看了」。

地主印尼隊以A組第二之姿晉級，昨天以3：2擊敗泰國，但還要在過南韓這關才能晉4強；而台灣則是在昨天以3：1擊敗沙烏地阿拉伯後挺進4強，這也是隊史20年來首度重返亞運4強。