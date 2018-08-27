世界盃女子棒球賽》黃巧芸完投 台灣隊首次擊敗美國

台灣隊首次在世界盃打敗美國。（圖片取自WBSC官方臉書）

〔體育中心／綜合報導〕2018年第8屆世界盃女子棒球賽，台灣隊靠著黃巧芸耗費103球完投7局失3分，終場以4：3擊敗強敵美國。這也是台灣隊首次在世界盃打敗美國，下場將面對荷蘭。

台灣隊先是在3局上靠陳曉梅適時安打先得1分，下半局美國攻2分超前。4局上，溫亞博敲二壘安打，李詩芸、楊佳惠接連安打，台灣隊攻占滿壘，下棒謝鈺瀅獲得送擠回1分，陳禹璇敲高飛犧牲打再添分。

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美國隊5局下也靠高飛犧牲打追平比數，台灣隊6局上攻勢再起，杜育娟挨觸身球上壘，李詩芸安打，楊佳惠短打護送跑者上二、三壘，謝鈺瀅再揮出高飛犧牲打，攻下超前分，最後就以1分之差獲勝。

台灣隊先發投手黃巧芸用103球完投7局，被敲5支安打失掉3分2分自責，送出6次三振、2次保送，賞給美國隊本屆首敗。台灣隊過去在世界盃6度對上美國都輸球，因此這場是台灣隊首次打贏美國。

台灣本屆和美國、波多黎各、委內瑞拉、南韓、荷蘭分在同一組，取前3名晉級。台灣隊目前戰績3勝1敗，雖然和波多黎各戰績相同，但因在小組賽不敵對手，讓台灣隊暫居小組第三。美國隊則是4勝1敗暫居小組第一。