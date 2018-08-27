MLB》洋基傷兵回血！ 桑契斯和「Didi」有望下週歸隊

洋基主力桑契斯、葛瑞戈爾斯，下週有望歸隊。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕傷兵滿營的洋基，近日有望迎接2人歸隊，總教練布恩（Aaron Boone）透露，下週作客運動家的比賽，桑契斯（Gary Sanchez）和葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）有望回歸先發。

主戰捕手桑契斯上月底進傷兵名單，昨天在1A復健賽3支0有1保送，實戰測試右側鼠蹊部拉傷已無大礙，本週將到3A繼續調整，預計下週歸隊，代班的羅邁（Austin Romine）將回歸替補角色，由桑契斯擔任先發。

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跑壘造成左腳腳跟瘀傷的葛瑞戈爾斯，明天將接受隊醫再次評估，受訪時表示感覺已經好很多，希望本週能漸進恢復活動。洋基下週將展開客場9連戰，與運動家、水手和雙城各打3場，桑契斯和葛瑞戈爾斯有望在對運動家系列賽歸隊。

另一方面，被觸身球砸中、造成右腕骨折的賈吉（Aaron Judge），傷勢回復尚無重大進展，目前還無法恢復揮棒，最快要3週後才可能重返球場，總教練表示目前完全急不得，得等骨裂完全癒合、疼痛消除後，才能有後續動作。

法官仍無法揮棒，至少得再休3週。（資料照，USA TODAY Sports）