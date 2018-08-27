MLB》投滿6局飆157公里 白襪大物摘生涯首勝（影音）

〔體育中心／綜合報導〕白襪作客老虎四連戰最終回，22歲新秀寇派克（Michael Kopech）先發6局僅失1分，獲隊友開轟相挺，白襪以7：2贏球，球速催上98.5英哩（約157.6公里）的寇派克，獲得大聯盟生涯首勝。

白襪農場排名第2、大聯盟潛力新秀排名第13的寇派克，上週初登大聯盟，生涯初登板僅投2局，就因下雨提前收場，今天作客老虎再次先發，寇派克首局就飆出今天最快的98.5英哩火球，4局下單局2次觸身球但及時回穩，前5局投完一分未失。

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6局下寇派克遭遇危機，開局連挨2支二壘打，失掉大聯盟生涯首分，寇派克隨後再挨2安，1人出局被攻佔滿壘，場邊喊停後，寇派克面對下一棒連投3壞球，但成功製造滾地雙殺，投完6局退場休息。

寇派克投滿6局，摘下大聯盟首勝。（美聯社）

白襪打線今敲11安打回7分，3局上連續安打還開轟，老虎先發齊默曼（Jordan Zimmermann）單局掉4分，被白襪奠定勝基，比賽後段白襪再靠長打開路，靠犧牲打、保送再添3分，反觀全場擊出12支安打的老虎，火力零星只拿2分吞敗。

寇派克賽後表示，雖然拿到生涯首勝，但今天的球速並非最佳狀態，變化球的控球也不理想，所以相當依賴速球，透過比賽讓他更瞭解，還有哪些部分需要加強。寇派克今天用86球投完6局，送出4K沒有保送，挨7安僅1責失。

寇派克2局下還被99.7英哩（約159.5公里）的強襲球擊中大腿，但寇派克表示，當時他的腎上腺素相當活躍，他甚至不記得自己到底有沒有被球打到，更不會因此退場。

寇派克自認此役表現不理想，還有很多地方需要改進。（美聯社）