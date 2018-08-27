MLB》塞維里諾本季最速17勝 洋基橫掃金鶯（影音）

〔體育中心／綜合報導〕洋基作客金鶯系列賽，王牌塞維里諾（Luis Severino）壓軸登板力撐5.2局，送出8次三振，有效看管金鶯打線，維特（Luke Voit）和安杜哈爾（Miguel Andujar）都繳猛打賞合敲4打點，洋基以5：3贏球完成橫掃，賞金鶯8連敗。

休7天後登板先發，洋基塞維里諾找回速球球威，投到第5局才被金鶯打回此役首分，但6局上開局挨陽春砲，2出局後因隊友守備失誤，沒能撐完6局被換下場，牛棚接手被金鶯連敲2安，失分記在塞維里諾帳上，但非責失。

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但金鶯沒能延續火力，最後3局都沒再進帳分數，洋基靠比賽前段打下4分奠定勝基，一路領先到比賽結束，維特今天擊出兩分全壘打，助洋基先馳得點，安杜哈爾補上2分打點二壘打，兩人同天繳猛打賞，貢獻4分打點。

23歲的安杜哈爾本季37支二壘打、72分打點和60支長打，皆為大聯盟菜鳥之首，本次作客金鶯4戰每場至少都敲2安，系列賽累積19支9，維持火燙打擊近況，是今年美聯新人王的強力競爭人選。

維特和安杜哈爾同場演出猛打賞，合力貢獻4分打點。（美聯社）

年輕王牌塞維里諾今天用107球，投到5.2局被換下場，近9戰先發第8次投不滿6局，但奮力送出8次三振，另有2次保送，被敲4安含1發陽春砲，掉3分其中2分責失，成為聯盟本季首位17勝投手。

洋基目前在美聯外卡已領先5場勝差，在美聯東區則排名第二，由於世仇紅襪遭橫掃吞三連敗，衝出4連勝的洋基，將勝差縮小到6場。塞維里諾賽後表示，全隊都知道他們得努力打球，想的並非對手紅襪，而是洋基自己要贏球。

「贏球的感覺總是好極了，每次對上金鶯隊，我們都打得有點掙扎，這次來贏了4場，實在是蠻好的，他們可是打擊見長的球隊。」塞維里諾說，肯定球隊近況非常好，希望能夠延續好表現。

塞維里諾成為本季首位17勝投手。（USA TODAY Sports）