李智凱爆一直有放棄體操念頭 靠堅持意志挺下來

宜蘭縣代理縣長陳金德（右），今天向李智凱（中）道賀，允諾成立後援會，讓他專心練習無後顧之憂。（記者江志雄攝）

［記者江志雄／宜蘭報導］鞍馬王子李智凱摘下我國史上首面亞運體操金牌，凱旋歸國後返回宜蘭縣羅東老家，受到各界道賀，他透露，學習體操16年來，訓練過程枯燥乏味又很累，一直想要放棄，但都克服難關堅持下來，人生最大目標是前進奧運。

李智凱出身公正國小體操隊，小時候曾拍攝「翻滾吧！男孩」紀錄片，在片中被暱稱菜市仔凱，22歲的他，歷經失敗也走過低潮，卻不要輕言放棄，去年八月勇奪世大運鞍馬金牌，本屆亞運又一次完美落地，回國時受到英雄式歡迎。

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李智凱說，16年操體生涯中，身上留下不少運動傷害，運動員經過長期培訓，相當辛苦乏味，他經常萌生放棄的念頭，但一一挺過來，流過汗水與淚水後，嘗到的成功果實格外甜美。

被問到如何超越自我？李智凱說，設定目標勇於接受挑戰，每場比賽均不能重來，必須全力以赴，才不會留下遺憾，接下來要備戰2020年東京奧運，全力為國爭光。

宜蘭縣代理縣長陳金德、羅東鎮長林姿妙，今天上午陸續到李智凱家中祝賀，陳金德要成立「李智凱東京奧運會奪牌後援會」，邀請宜蘭縣籍企業家加入提供支援，讓他專心練習無後顧之憂，李姿妙請大家為李智凱加油喝采，祝福這個羅東囝，把奧運獎牌帶回家。

羅東鎮長林姿妙（左2）造訪李智凱（左3），期許他再接再厲。（記者江志雄攝）

李智凱老家貼滿賀聯。（資料照，記者江志雄攝）

李智凱（右2）當年演出翻滾吧!男孩時的萌樣，後方為啟蒙教練林育信。（資料照，記者江志雄攝）