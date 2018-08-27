亞運羽球Live》小戴10連勝印度前球后賽娜 搶下金牌戰門票

第一局 第二局 戴資穎 21 21 賽娜 17 14

第二局

小戴第二局進攻依舊強勢，率先取得3：0領先，賽娜開啟追分攻勢，再將比分逼到6：6平手，小戴靠著攻守端的多變球風，讓賽娜再次吃足苦頭，連拿3分再要回領先，沒想到賽娜也回敬一波3：0扳平。

兩人在技術暫停後展開拉鋸戰，賽娜靠著小戴的失誤緊咬比分，所幸小戴關鍵時刻穩住陣腳，再度握有進攻主動權，最終以一波流帶走比賽

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戴資穎搶下第一局。（特派記者陳志曲攝）

第一局

小戴開賽就打出十足的壓迫感，讓賽娜難以突破，小戴迅速拉出3：0的攻勢，不過，賽娜穩住陣腳，追到6：7，並靠著小戴回球過長出界追到8：8，兩人一路僵持不下，小戴的強勢進攻拉出一波5：0攻勢擴大分差，然而因失誤過多又讓賽娜迎頭趕上，追到只差1分。所幸小戴即時回穩，最終以21：17拿下首局。



台灣選手戴資穎拚金牌戰門票。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕戴資穎昨天直落二解決世錦賽冠軍奧原希望，今下午1點將對上印度前球后賽娜，力拚亞運金牌戰門票。

小戴仁川亞運拿下銅牌，晉級四強後已確定追平上屆成績，今天小戴對上賽娜，兩人過去對戰過16次，小戴取得11勝5敗的絕對優勢，目前更是對戰9連勝的絕佳狀態，小戴盼能延續氣勢直奔金牌戰。