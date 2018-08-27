亞運》等了16年！台灣射箭隊史第二金到手

台灣射箭反曲弓男團，拿下隊史睽違16年首面亞運金牌。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者林岳甫／雅加達報導〕台灣射箭反曲弓今日在雅加達亞運男子、女子團體決賽，即使女團不敵南韓「銀」恨，但男團很快就在決賽幫忙復仇，一舉打敗南韓摘金，更是隊史睽違16年首面亞運金牌。

台灣射箭隊在2002年釜山亞運創下隊史最佳成績，當時僅17歲的袁叔琪在女子個人賽射下台灣亞運史上首面射箭金牌，且該屆拿到1金、2銀。至於2006年杜哈亞運我又進帳1銀、2銅，3面獎牌也追平隊史單屆最多紀錄。

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男子反曲弓本屆由奧運、世大運國手魏均珩率湯智鈞、饒廷宇、羅偉旻參賽，即使杜哈亞運起已連3屆在個人賽鍍銅紀錄中斷。不過，教練劉展明透露，此次亞運就是以團體賽為主要目標，而負責出征團賽的魏均珩、湯智鈞及羅偉旻也未讓人失望，在今日金牌戰射下強敵南韓，使南韓連兩屆亞運無緣金牌。

此外，複合弓項目在2014年進入亞運，也讓我這次還有機會突破團隊最多3面獎牌紀錄，今日下午複合弓混雙潘宇平與陳怡瑄也要與南韓爭金；明日則由「雷母」雷千瑩上陣，搶奪女子反曲弓個人賽銅牌。

湯智鈞、饒廷宇、羅偉旻賽後相擁慶祝（特派記者林正堃攝）

台灣射箭反曲弓男團湯智鈞、饒廷宇、羅偉旻，奪金後激動高舉雙手歡呼。（特派記者林正堃攝）

台灣射箭反曲弓女團也拿下一面銀牌。（特派記者林正堃攝）