亞運》第一人！戴資穎擊敗前球后賽娜 勇闖女單金牌戰

戴資穎成為台灣首位在亞運羽球闖入金牌戰的好手。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者林岳甫／雅加達報導〕世界球后戴資穎今日在雅加達巨港羽球女單4強出賽，小戴以21：17、21：14打敗印度前球后賽娜，成為台灣首位在亞運羽球闖入金牌戰的好手，明日將搶拚最終榮耀。

戴資穎在女單16強擊敗香港張雁宜；8強再以直落二收拾2017年世錦賽金牌日本奧原希望，成為我首位連兩屆晉級亞運單打4強的選手。小戴與賽娜前16次過招，取得11勝5敗。值得一提的是，包括今年3勝，更保有對戰9連勝。

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戴資穎在印尼擁有不少粉絲，場邊不時傳來「戴資穎、戴資穎」，而小戴挾著對戰優勢，開局接連讓賽娜難以判斷球落點取5：1領先，即使賽娜力圖追趕，多次僅差1分，甚至追平戰局，但在10：10時，小戴又連下5分，並無懼賽娜追分，在4個局末點於第2個就先馳得點。

戴資穎次局乘勝追擊從3：0領先，賽娜在此局雖四度追成平手，且還二度取得領先，所幸小戴有穩住陣腳，最終以直落二勝出，在印尼幸運地，成功締造台灣羽球於亞運賽史的新頁。

我羽球隊在1966年曼谷亞運於男團拿到銅牌後，2010年廣州亞運由混雙陳宏麟、程文欣鍍銅，才終結「獎牌荒」，而上屆仁川亞運男團奪銅，戴資穎是女單銅牌。如今，戴資穎更上層樓，率先成為我史上首位取得羽球金牌戰門票的好手，明將和世界排名第2日本山口茜、世界排名第3印度辛度之間的勝方爭金。

戴資穎搶先晉級金牌戰後，我男單一哥周天成及男雙李洋／李哲輝也會於準決賽出擊，兩組人馬能否再奪金牌戰門票，值得關注。

戴資穎晉級金牌戰。（特派記者陳志曲攝）

戴資穎。（特派記者陳志曲攝）

戴資穎晉級金牌戰。（特派記者陳志曲攝）