亞運棒球》挨致命兩分砲 林瀚認為梁玹種一開賽輕敵

南韓隊先發投手梁玹種首局就挨轟。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者林岳甫／雅加達報導〕亞運棒球台韓大戰，昨台灣以2:1擊敗南韓，球迷欣喜不已，其中南韓王牌投手梁玹種先發6局失2分承擔敗投，台灣隊老將林瀚認為，一開賽梁玹種有些輕敵。

還原昨天比賽現場，首局台灣隊進攻，頭兩棒打者戴如量、林瀚分別擊出游擊滾地球、外野飛球出局，第三棒姜建銘敲出左外野方向三壘安打，第四棒隊長林加祐轟左外野兩分砲，台灣以2:0一路領先到終場。

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接著梁玹種穩住陣腳，只再被林加祐、陳偉志敲安，其中第2至6局僅面對15人次，等於每個半局只面對3人次，沒讓跑者進佔得點圈，幾乎完全封鎖台灣隊打線，另飆4K，但首局掉2分顯得巨大。

林瀚表示，感覺第一局梁玹種有些輕敵，速球一直往好球帶丟，等到被林加祐轟全壘打，才開始丟本壘板兩側位置，球路出現角度和速差，和一開賽大不同。

這屆亞運南韓陣中24人全來自韓職，平均每人年薪約台幣1500萬元，梁玹種年薪高達6262萬元居榜首，但昨天對他造成重傷害的姜建銘和林加祐都來自業餘，且兩人都是昔日強投，都因肩傷棄投從打再綻放光芒。

南韓隊先發投手梁玹種（左）首局就挨轟，林瀚認為他一開始就輕敵。（記者陳志曲攝）