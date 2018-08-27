NBA》支持男女薪資平等 柯瑞為女權發聲

柯瑞為女權發聲。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕聯盟看板球星柯瑞（Stephen Curry）為女權發聲！他今天透過網路平台發表長文，以第一人稱口吻寫下個人觀點，呼籲男女應有平等的機會與薪資報酬。

柯瑞與妻子Ayesha有2個寶貝女兒，分別是6歲的Riley和3歲ryan，出了名寵愛妻女的柯瑞，今天在《球員論壇》發表文章，希望吸引更多人關注女權議題，也期盼自己的女兒們，能在男女平等的美好中快樂成長。

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柯瑞在文章中寫道，他的兩個女兒正以驚人速度成長，摯愛的妻女讓他更加關注女權平等，他覺得自己有必要站出來為女權發聲。「我希望我的女孩們能明白，在她們成長的過程中，將不會有任何性別框架，限制他們的未來。」

柯瑞希望女兒們能在美好世界裡長大，不會有教科書般的性別教條，強迫她們要怎麼想、想做什麼、或是做什麼事，也盼望女兒們能明白，她們能懷有遠大夢想，能被公平對待，為生涯奮鬥，柯瑞也呼籲，需正視男女薪資不公議題。

柯瑞也說，除了家人，籃球也是讓他決定為女權發聲的一大因素，柯瑞上週才剛出席一個籃球訓練營，與200位女孩一同打球，他認為這樣的行動，能改變大眾觀點，「現在如果看到有NBA球員正在舉辦籃球營，也許人們不會再自動覺得，這是辦給男生的訓練營。」

「漸漸的，以後有女籃比賽，我們不會再強調什麼『女生的』籃球，就只是籃球，球賽是女生在打，大家一同慶祝。」柯瑞寫道。

柯瑞出席籃球訓練營。（資料照，美聯社）