足球》薩拉金左腳再發威 利物浦主場擊退布萊頓

薩拉（左）助紅軍先馳得點。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕英超第3輪，「紅軍」利物浦坐鎮安菲爾德球場（Anfield Road）迎戰布萊頓，紅軍靠著上賽季金靴獎得主薩拉（Mohamed Salah）的進球，終場以1：0擊敗布萊頓，收下聯賽三連勝，同時也暫居英超榜首。

上半場第22分鐘，利物浦前鋒菲爾米諾（Roberto Firmino）在禁區外圍用外腳背傳給薩拉，隨後薩拉不停球直接起左腳射門破網，利物浦取得1球領先。

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比賽來到下半場第86分鐘，利物浦左後衛羅伯森（Andrew Robertson）禁區內傳給小將阿諾（Trent Alexander-Arnold）起腳射門，可惜偏離門柱，錯失為球隊擴大領先的機會。隨後兩隊沒有再進球，最終利物浦以1球之差擊退來訪的布萊頓。

賽後被評選為單場最佳球員的米爾納（James Milner）表示：「布萊頓很強，而且踢得很有組織性，面對這種井然有序的隊伍時，你必須把握住機會。我們最終保住了無失球，也贏下了比賽。但我們還想繼續進步，並成為更強的球隊。」

目前聯賽開季三連勝的利物浦排在英超首位，下一場將在台北時間9月1號出戰萊斯特城，力拚四連勝。

薩拉（右）助紅軍先馳得點。（路透）

米爾納（右）被選為單場最佳球員。（歐新社）