亞運》金牌射箭手羅偉旻奪牌 父親勉「可以娶老婆了！」

亞運男子射箭隊金牌選手羅偉旻（後排舉手者）是新竹縣新豐鄉子弟，昨天他跟隊友合力摘金的捷報傳回家鄉，讓大家都很歡喜。（圖由中華民國射箭協會提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕中華男子反曲弓射箭隊今天在印尼射下首金，金牌選手之一的羅偉旻是新竹縣新豐鄉子弟，勝利消息傳回家鄉，不僅偉旻父母興奮不已，縣長邱鏡淳下午也臨時抽空特別前往拜訪致賀。偉旻爸爸說，他們夫妻一度緊張得睡不著覺，確定兒子摘金後，也顧不得補眠，反而忙著不斷「回味」這份勝利的滋味。

偉旻爸爸說，羅偉旻本來是田徑選手，國二的時候受到先學射箭的哥哥偉倫影響，轉而改學射箭。事實上偉旻的弟弟偉豪也是射箭選手，他們家3個兒子都學射箭。

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他說，這是偉旻第1面世界級的金牌，也是首度站在世界舞台跟全球一線好手一起較量而獲得的肯定。他對這份榮耀首要感謝偉旻三兄弟的啟蒙教練吳聖乾，如果不是他以專業教練兼嚴父的角色慢慢引導，特別強調整個學習過程中品格的建立，今天偉旻不會有這樣的好成績。

偉旻爸爸說，他這次參賽給自己的期許很高，以奧運為目標前進，賽前就放話，如果亞運沒有好表現，就要放棄射箭的舞台回歸一般人的生活。

所以今天的比賽，他們夫妻非常緊張，緊張到不敢睡覺，後來看到偉旻真的跟隊友合作摘下了金牌，他們又忙著接受親友的道賀，以及回味勝利的滋味，根本沒有空去補眠。

偉旻爸爸說，偉旻為了這次比賽全新投入，這次過年也沒什麼休息，只回家1天而已。現在摘金「可以娶老婆了！」他這樣開心的說。

不過偉旻爸爸也語重心長的表示，新竹縣的財源有限，以致教練資源不足。他期許自己這個金牌兒子，未來可以回鄉貢獻所長，特別是把世界比賽的經驗傳承下去。

他說兒子摘金後「還需努力」，努力的方向除了自我提昇，更要為新竹縣的射箭運動而加油。