亞運Live》陳冠全禁區逞威 台灣第三節緊咬敘利亞

球隊 第一節 第二節 第三節 第四節 總分 台灣 24 17 16 57 敘利亞 19 22 17 58

第三節

Sharif Al Osh與陳盈駿在第三節開局互相飆分，兩隊你來我往，呈現激烈的拉鋸戰，敘利亞雖然一度取得4分領先，但陳冠全砍進三分彈，隨後周柏臣也在禁區拿下2分，助隊以53：52超前，Omar Alshaikh連趕4分，而陳冠全在禁區強攻，幫助台灣隊緊咬比數，周儀翔在禁區再度得分，台灣第三節以57：58落後。

第二節

黃鎮第2節開局率先砍進三分彈，Sharif Al Osh、Tarek Aljabi也分別投進三分球，一度追到3分差，陳盈駿也再回敬一顆，穩住領先優勢。

請繼續往下閱讀...

不過敘利亞打出一波6：0小高潮追平，陳冠全禁區上籃得分再度要回領先，但Sharif Al Osh再投進2分反超，劉錚和陳盈駿在最後1分半鐘聯手攻下5分，而Tarek Aljabi兩罰皆中再以41：41追平。

台灣隊在最後15秒喊出暫停，組織半場最後一波攻勢，簡浩出手未進，台灣隊半場以41：41與敘利亞打成平手。

劉錚攻下全隊最高的16分，陳盈駿則挹注9分；敘利亞Tarek Aljabi攻下全場最高的21分。

第一節

劉錚首節挺身飆分，開局帶領台灣隊打出一波11：2的攻勢反超敘利亞，取得13：6的領先，，敘利亞的反擊也相當快，Sharif Al Osh飆進三分彈，追到15：16一分之差，陳盈駿得分適時止血，再加上劉錚投進壓哨上籃，單節拿下13分，台灣隊首節以24：19領先敘利亞。

賽前報導

台灣男籃日前擊敗卡達，暌違12年重返亞運8強，今天若是能再贏敘利亞，這將會是男籃首次闖進亞運4強。