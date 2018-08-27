亞運》單日進帳三金！ 龍舟隊奪台灣第11金超越上屆

台灣龍舟隊拿下本屆亞運第11金，總金牌數已超越上屆紀錄。（奧會提供）

〔體育中心／綜合報導〕體育署在今年雅加達亞運喊出突破上屆10金的目標，而今天台灣單日進帳3金，龍舟隊摘下台灣第11金，總金牌數超越上屆紀錄，連三屆金牌數都達到雙位數。

台灣本屆組成史上最大團參加亞運，盼望能超越2014年仁川亞運11金、51面獎牌的紀錄，呂紹全、林穎欣首日就在混雙10公尺空氣步槍射下本屆首面金牌，創下台灣代表團史上的最快紀錄。

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隔日，楊昆弼在男子不定向飛靶以平世界紀錄的成績奪下金牌，19歲的蘇柏亞則在跆拳道女子53公斤級擊敗南韓選手，奪下本屆第三金。

李智凱和郭婞淳在23日傳出捷報，李智凱在鞍馬個人決賽以15.400分搶下台灣隊史首面亞運體操金牌；郭婞淳則在女子舉重58公斤級，擊敗里約奧運金牌、泰國名將蘇坎雅，成功摘金。

唐嘉鴻在競技體操單槓項目出賽為進帳台灣第二面體操亞運金牌以及首面單槓金牌；文姿云則在亞運女子55公斤級空手道對打項目，完成亞運金牌2連霸。

台灣龍舟隊繼500公尺奪金後，今天又在1000公尺摘金，在龍舟項目共取得2金1銀的成績，這一金加上反曲弓男團和複合弓混雙的金牌後，單日進帳3金，本屆目前拿下11金，已經超越出發前所設定的目標。值得一提的是，台灣曾在1998年曼谷亞運奪下史上最多的19金。

台灣代表團本屆目前共累積11金、12銀、16銅，合計39面獎牌，在45個參賽國中名列第6。