亞運》台灣射箭恐韓多嚴重？ 近15年亞、奧運奪牌全受挫

本屆亞運之前，台灣射箭隊在亞、奧運對決南韓，已吞下10連敗。（法新社）

〔特派記者廖聿偉／雅加達報導〕台灣射箭隊一日兩金，其中男子反曲弓與混雙複合弓，皆用最後一支10分箭，絕殺南韓，喜迎兩金，寫下歷史新頁。

台灣男團反曲弓昨上演經典一役，最後一支箭台灣必須射中10分才能獲勝，老將魏均珩頂住壓力，一箭絕殺南韓，睽違16年拿下首面亞運金牌，也是男子射箭史上首金。

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台灣男團反曲弓團體賽也在今天擊敗韓國奪金。（特派記者林正堃攝）

首度成為亞運正式項目的複合弓，我混雙由陳怡瑄和潘宇平出征，金牌戰與南韓一路糾纏，先攻的南韓最後一回射下37分，潘宇平最後一點，至少要9分箭才能追平，但他驚天一射，射出此戰我第八支10分箭，再度向對手說再見，拿到亞運賽史上第一面混雙金牌。

台灣複合弓混雙擊敗韓國奪下金牌。（特派記者林正堃攝）

「恐韓症」嚴重阻礙我在國際賽射箭的奪牌之路。本屆亞運之前，台灣射箭隊在亞、奧運對決南韓，已吞下10連敗，上一次射贏南韓有追溯回2004年的雅典奧運，當時袁叔琪在四強戰擊敗尹美進，但準決賽仍不敵南韓李成震，近15年的亞、奧運，台灣從未在準決賽或決賽擊敗過南韓，戰績是0勝9敗。

台灣射箭隊在2002年登上顛峰，當年靠「女神射手」袁叔琪女子個人賽，擊垮南韓金文貞，射下我亞運史上首面射箭金牌，但至此之後，我就難過「韓關」。

複合弓外籍教練羅伯特表示，「關鍵在於心理素質，台灣這批選手都很樂觀，團隊氣氛很好，戰況膠著仍專注在每一支箭上面，是奪金的關鍵。」