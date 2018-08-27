亞運》無懼地主優勢 周天成大逆轉印尼金廷晉級男單金牌戰

周天成闖進金牌戰。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者林岳甫／雅加達報導〕台灣一哥周天成今日在雅加達巨港亞運羽球男單4強出賽，面臨地主近7000人一面倒加油聲，小天無所畏懼以16：21、23：21、21：17逆轉地主印尼一哥金廷，搶下台灣男單在亞運首張金牌戰門票。

周天成昨天在男單8強以直落二收拾香港伍家朗，成為首位勇闖男單4強的台將，也確定為我進帳首面男單獎牌，寫下歷史新頁。周天成欲再上一層樓之戰，但過去和對手金廷對戰4次，小天僅取得1勝。

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周天成首局雖掌握不錯開始，但在12：7領先時，卻被金廷在後段打出14：9攻勢，拱手讓出第一局。小天次局在4：7落後，藉由拉出10：2攻勢，最多取得5分領先，但金廷很快迎頭趕上，追成19：19平，而小天雖取得1局末點，卻被對手化解，好在當對手獲得第一個賽末點，周天成回過神化險為夷，更連下兩城，將戰局逼入第三局。

周天成逆轉勝。（特派記者陳志曲攝）

周天成末局先取得領先，即使一度被扳平，但靠著9：4攻勢，最多取得5分領先，即使金廷不斷追擊，小天後頭又連拿3分穩定戰果，最終成功上演逆轉秀，搶下台灣史上首張男單金牌入場券。

周天成金牌戰對手是印尼另一位好手、世界排名15克里斯提，但小天過去與他交手4場全敗，屆時勢必有更多難關要過。

周天成闖進冠軍賽，賽後他激動慶祝。（美聯社）

周天成逆轉擊敗對手闖進冠軍賽。（特派記者陳志曲攝）

周天成即將在金牌戰面對難纏的對手。（特派記者陳志曲攝）