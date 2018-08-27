中信女子公開賽》本週四在東華球場開賽 盧曉晴專程返台競逐冠軍

2018中國信託女子公開賽即將登場，球員代表陳靜慈（右起）、葉欣寧、謝瑀玲和石昱婷共同獻出愛心（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／新北報導〕許久沒在國內參賽的台灣名將盧曉晴，本週將返台參與2018中國信託女子公開賽，想欣賞盧曉晴揮桿英姿的球迷，可以把握本週四至週六的機會到林口東華球場觀戰。

2018中國信託女子公開賽今天下午舉行開賽記者會，中國信託銀行董事長童兆勤表示，中國信託鍥而不捨地贊助主辦了7屆的中信女子公開賽，就是要讓台灣年輕選手能從國內舞臺擴展到國外。經過了數年的努力後，終於看到台灣選手逐漸嶄露頭角，也達到了多年來贊助舉辦比賽的主要目的。

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他說，贊助主辦比賽就是要持續為台灣選手創造站上世界舞臺的機會，並提升台灣高爾夫運動的實力與國際能見度，相信只要「堅持信仰」一定能「成就夢想」。

他特別鼓勵各國參賽女將發揮所長，爭取佳績，也期盼球迷們能夠到東華球場為喜愛的選手加油。

中國信託銀行董事長童兆勤期待各國好手能有好表現，更希望球迷把握週四至週六的機會，到東華球場為選手加油。（記者趙新天攝）

連續第7年舉辦的年中國信託女子公開賽，今年共有來自7個國家108位選手，競逐500萬元總獎金，冠軍獎金100萬元。去年奪冠的徐薇淩因為在美國LPGA巡迴賽賽季未完，無法趕回台灣衛冕。

不過，中國信託銀行贊助的台灣名將盧曉晴確定返台參賽，她曾在2016年贏得這項比賽冠軍，由於盧曉晴大多數時間在日本出賽，本週將是球迷欣賞她比賽內容的最佳機會。

主辦單位將在明天舉行職業業餘配對賽，參賽各界球友與職業選手將一同「為愛揮桿」，爭取慈善獎金，參賽者只要在比賽中打博蒂，中國信託捐兩萬元，打老鷹捐5萬元，若能打出一桿進洞捐50萬元，若能擊出雙鷹中國信託將捐出100萬元，所有善款將支持「愛接棒計畫」，資助全台24支少棒和青少棒球隊。

中國信託女子公開賽啟動，球員代表和與會貴賓投入他們的愛心，為比賽揭開序幕。（記者趙新天攝）