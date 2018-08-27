亞運》台灣單日奪4金 蔡總統賀電連發

教育部長葉俊榮抵達雅加達，頒發總統蔡英文賀電給複合弓混雙金牌選教和教練。（教育部提供）

〔體育中心／綜合報導〕今天印尼雅加達-巨港亞運動會，台灣射箭反曲弓男子團體項目魏均珩、湯智鈞及羅偉旻、空手道女子50公斤賽事谷筱霜，台灣男子輕艇龍舟隊1000公尺、台灣複合弓混雙團體賽陳怡瑄和潘宇平奪下4金，蔡英文總統得知捷報，旋即拍發賀電恭賀選手的優異表現。

教育部體育署表示，我國參加重大國際綜合性競技運動賽會的培訓策略，是將奧林匹克運動會、亞洲運動會及世界大學運動會等重大國際綜合性賽會的培訓體系連貫、整合各賽會的培訓作業，於2016年里約奧運結束後接續啟動2018年亞運培訓計畫，分階段執行訓練計畫，方有今日的競賽成果，期許選手未來繼續挑戰各項重要國際賽事，邁向2020年東京奧運，續創佳績。2018年亞運已經進入各項賽事緊鑼密鼓階段，為了替臺灣選手在賽事決勝關頭加油打氣，並了解我國競技運動整備情況，教育部長葉俊榮8月27日到9月1日親赴印尼雅加達賽事會場，亦會將體育署此次所建立的後勤支援系統經驗，做為未來國際賽事，特別是2020東京奧運之整備參考。

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葉部長表示，競技運動，特別是國際型的體育競賽，最能夠凝聚國人向心力，就以2017年的世大運為例，當時國人主動到各個賽場替出賽的我國選手加油，我國的選手也在國人團結一心的激勵下，履創佳績。而賽事結束後選手們在臺北市的車隊遊行，即便當時是上班期間，大家自動放下手邊工作，在車隊經過的道路兩邊，舉著國旗，高喊加油；那個畫面，真的令人驕傲又感動。

葉部長說，本屆亞運，體育署做了很多的創新準備，包括用專機載送選手並且另外租用距離賽場步行10分鐘的蘇丹公寓做為出賽選手的中繼站，其中，蘇丹公寓更同時有醫師、防護員、廚師、營養師及運科委員等共同進駐，希望提供給選手更完整的照顧。類此的安排，未來要如何更精進的運用在其它的重大國際競賽的準備，特別是接下來最重要的2020東京奧運，亦是此行希望了解的重點。

由於印尼是我國新南向的重點國家，經過兩年多的努力，教育部與印尼各級教育體系及印尼伊斯蘭大學系統已建立起教育互訪機制。葉部長此行亦將出席印尼臺灣學校開學典禮致詞並與印尼留臺校友會晚宴，期待未來臺印雙方的教育交流能有更突破的進展。