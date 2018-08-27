亞運籃球》台灣以小搏大扳倒敘利亞 睽違48年重返4強

台灣男籃首度晉級四強。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者梁偉銘／雅加達報導〕2018年雅加達－巨港亞運男籃8強戰，台灣男籃再度上演「以小搏大」精彩戲碼，與長人如林的敘利亞激戰全場，最終82： 75驚險出線，也締造自1990年重返亞運後首晉4強的最佳成績，上回還是1970年曼谷！下個對手為中國與地主印尼的勝方，如無意外應是前者。

預賽3連勝的台灣隊穩居分組第1，相隔12年重返8強，純本土應戰的「小球戰術」，今傍晚又卯足全力，從裡到外硬扛個頭高出一大截的西亞勁敵，雙方廝殺格外慘烈，我國在「雙箭頭」陳盈駿24分、劉錚22分領軍下，硬是扳倒巨人贏得亞運史上空前勝利。

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劉錚暴扣。（特派記者陳志曲攝）

陳盈駿此役攻下24分。（特派記者陳志曲攝）

台灣隊挾著險勝卡達黑白長人餘威，面對同樣人高馬大的西亞勁旅敘利亞，嚴防禁區固守籃板，「小飛人」劉錚頻頻反快攻偷襲，獨得9分率隊13：6開局，還逼得218公分中鋒阿里漢維（Abdulwahab Al-Hamwi）2犯下場，首節24：19領先。敘利亞次節改由剽悍後衛阿里賈比（Tarek Aljabi）率軍，強勢單打逐漸追上，台灣則靠著劉錚、陳盈駿外線壓制，上半場41：41打平。

易籃再戰，敘利亞射手歐許（Sharif Al Osh）又切又投，一度4分領先，但陳冠全內外突襲，幫台灣隊緊咬比數，第3節57：58落後。決勝第4節，周儀翔、陳盈駿連番建功，一波14：9的切傳猛攻又掌優勢。最後1分39秒，劉錚快手抄截後飛手扣籃，77：71重挫敘利亞士氣，緊接著陳盈駿再補上致命3分彈，力保戰果不失。

陳冠全。（特派記者陳志曲攝）

台灣男籃締造自1990年重返亞運後首晉4強的最佳成績。（特派記者陳志曲攝）

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