亞運男籃》4強戰中國外教帕克有信心 「爛仗王」胡瓏貿帶傷氣走敘利亞

台灣隊教練帕克（中蹲下者）。（圖片取自官網）

〔特派記者梁偉銘／雅加達報導〕2018年雅加達－巨港亞運男籃賽事，台灣闊別48年重返亞運4強，預計29日強碰勁敵中國，對此外籍教頭帕克意氣風發地說：「不管4強對手是誰，我們都會面對任何挑戰。」

台灣男籃再度以小搏大，82： 75氣走長人如林的敘利亞，令現場熱情加油的僑胞球迷樂翻天，「感謝上帝給我們機會，終於完成闖進4強目標，這是很棒旅程。」帕克由衷為子弟兵深感驕傲，「尤其第4節，甚至是最後決勝的兩、三分鐘，我們充分展現凝聚力，上下團結一致的感覺非常棒。」帕克認為，這支年輕隊伍相互幫助，即使面對多麼寬大的河流横擋眼前，總辦法合力渡過難關，「因為我們不但對自己有信心，也對彼此相互信任。」

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胡瓏貿。（資料照，特派記者林正堃攝）

先前與卡達爆發衝突而遭驅逐出場的胡瓏貿，躲過禁賽也再現「爛仗王」硬漢作風，第2節在禁區與高大對手激烈卡位，慘遭對方膝蓋撞擊左側肋骨，一度離場倒地，第3節又力扛218公分中鋒艾漢維（Abdulwahab Al-Hamwi），甚至惹毛對方怒飆裁判髒話而領技術犯規，再度重創敘利亞軍心，賽後胡瓏貿才坦承：「好痛！我的肋骨真的撞傷了。」但他也強調，再痛沒理由不硬拚，「拜託！人生能有幾次創造歷史的機會，重點是我們晉級亞運4強了！」