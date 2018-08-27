亞運籃球》陳盈駿不客氣了 抗敘功臣與全隊共享榮耀

〔特派記者梁偉銘／雅加達報導〕體現運動品牌贊助商主打的宣傳標語：「不客氣了！」陳盈駿面對敘利亞巨人火力全開，強攻全隊最高24分，外加4籃板、3助攻與2抄截，全方位強勢演出令球迷激賞，賽後「抗敘功臣」淡定說：「這是大家的勝利，我以整個團隊為榮！」

台灣男籃與長人如林的敘利亞一路拉鋸，最後5分鐘戰情吃緊時，身材僅180公分出頭的陳盈駿挺身而出，接連外線冷箭破網貢獻寶貴10分，榮膺我國相隔48年重返亞運4強的致勝英雄，「這屆我們是在被完全不看好的劣勢下出擊，假如不團結，是不可能闖進4強。」這位新世代隊長強調，大家一步步突圍，是彼此相互依靠才能撐住，無論場上或場外，「這場勝利是屬於大家的，不是我個人的。」

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陳盈駿解釋，除了他和劉錚的進攻突破，苦工隊友的防守更加重要，「贏球關鍵還是在防守，特別是針對重點球員的盯防或換防。至於進攻方面我們發揮小個子的速度優勢，製造許多外線空檔，很高興大家都掌握住了。」

準決賽對決強敵中國，愈來愈成熟的陳盈駿展現大將風範：「我們尊重所有對手，不管碰上誰，都努力爭取每個贏球的機會。」

陳盈駿體現運動品牌贊助商主打的宣傳標語：「不客氣了！」（特派記者陳志曲攝）