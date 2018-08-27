亞運》「他們輸了都在喝」 選手村禁止攜帶啤酒入內

選手村禁止運動員攜帶啤酒外食入內。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕今年印尼雅加達巨港亞運，印尼亞運籌備會（INASGOC）有一項禁令，那就是不准運動員攜帶啤酒進入選手村，不論是雅加達以及巨港的選手村都一樣。

印尼亞運籌備會的副主席哈利（Harry Warga Negara）表示，選手如果有帶啤酒，將會在進選手村時被拿出來，他們已經撿到相當多瓶瓶罐罐。根據哈利表示，許多外國運動員相當喜歡酗酒，特別是在他們已經被淘汰之後。哈利解釋這項不得飲酒以及不能在選手村抽菸的禁令，是參考亞洲奧林匹克理事會（OCA）針對選手村的管理標準所訂定。

請繼續往下閱讀...

此外不只啤酒的禁令，運動員同樣也被印尼亞運籌備會要求不准購買外食，只能選擇選手村提供的食物。哈利說：「選手們表示對於他們取得的飲食感到厭煩，有些選手選擇去外面購買小吃，但我們並不允許這樣的事情發生，因為我們不想看到有的選手因此無法參加比賽。」這次的參賽選手同樣也不允許食用委員會成員留在選手村的食物。

哈利表示，選手村的餐廳提供相當多種菜餚，包含中東、中亞，各種國際化美食以及印尼美食供選手們享用，而且餐廳為了那些剛接受藥檢回來的運動員，都會特別營業到半夜。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆