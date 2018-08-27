亞運足球》不想當兵！ 南韓延長賽力克烏茲別克晉四強

黃義助上演帽子戲法，孫興慜助攻2次。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕亞運男足八強賽，由亞洲一哥孫興慜率領的南韓隊今天對上亞洲盃U23冠軍烏茲別克，兩隊激戰至延長賽才分出勝負，南韓靠著黃喜燦12碼罰球，終場以4：3險勝，驚險挺進四強。

南韓開賽5分鐘就先馳得點，孫興慜中路推進至禁區后助攻給右側的黃義助破門，但烏茲別克Jaloliddin Masharipov在第17分鐘也成功破網，扳平戰局，黃義助在第34分鐘梅開二度，幫助南韓在上半場取得2：1領先。

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烏茲別克下半場展開反擊，Ikromjon Alibaev在第53分鐘和55分鐘接連進球，將差距拉開至3：2，黃義助在第75分鐘再扮英雄，接獲孫興慜傳球後遠射破網，上演帽子戲法，兩隊正規賽戰成3：3平手。

雙方在延長賽上半場仍陷僵局，Ikromjon Alibaev在101分鐘因衝突吞下黃牌，累積2面遭罰紅牌出場，烏茲別克10人打11人，南韓有了人數上的優勢，第115分鐘，黃義助在禁區被犯規，獲判12碼罰球，黃喜燦操刀破網，南韓終場就以4：3險勝烏茲別克，奪金之路仍能延續下去。

黃義助上演帽子戲法。（法新社）

黃喜燦12碼罰球成功破網，幫助南韓晉級四強。（法新社）