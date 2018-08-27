宜蘭豆腐岬環境佳 澳洲遊艇協會前會長「適合發展帆船運動」

澳洲遊艇協會前任會長John Markos建議我國將南方澳豆腐岬建設成為國家帆船運動發展中心。（大會提供）



〔體育中心／綜合報導〕）澳洲遊艇協會前會長John Markos 27日建議我國將宜蘭縣豆腐岬發展為國家帆船運動發展中心，他並承諾要多方面將提供技術支援，包括每年來台辦理帆船夏令營、提供教練師資援助，以及台澳帆帆船交流等，以提升我國的帆船技術水平。

2018台灣國際帆船交流27日正式落幕，主辦單位在台北市凱薩飯店進行帆船論壇，由台灣帆船人士與John markos進行帆船理念交流，John在會中特別讚賞台灣南方澳豆腐岬的地理環境優越，非常適合發展成為國家帆船運動發展中心，而且在豆腐岬旁邊的南安國中也可進行再造，經由招收更多的體育專長學生，甚至可招收國際學生，為豆腐岬的發展培育人才，進而提升為國際級的帆船交流與訓練基地。

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John並且在論壇表示， 如果豆腐岬蛻變成功，成為帆船運動發展中心，不但台灣的帆船運動休閒風氣 可以提升，並且有活化漁村的效果，也可以成為台灣創造海洋經濟產業的起跑點。

John Markos上週才率領他所屬的CYCA帆船學院來台灣參加2018台灣國際帆船交流活動，並且以壓倒性的優勢拿到了第一屆台灣國際帆船交流基隆島繞島賽冠軍，作為帆船技術輸出大國John認為，帆船運動要打好基礎，一定要從青少年時期開始，台灣在這方面的技術雖然還不夠成熟，但是他承諾CYCA會提供師資教練以及澳洲成功的模式，協助台灣發展帆船運動 ，讓台灣這個島嶼成為名副其實與海洋親近的帆船大國。

馬可是同時表示，明年他一定還會回來參加台灣國際帆船交流。這兩天他在前教育部體育署副署長彭台臨的陪同下，參觀走訪南方澳豆腐岬及皂明國小等地，並且對岳明國小校長黃建榮致力於提倡帆船運動表示敬佩，並對彭台臨公務退休之後仍然大力推展帆船運動，也將給予最大的協助。