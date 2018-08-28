NBA》永遠的阿根廷刺客！ 眾球星致敬祝福吉諾比利

吉諾比利宣布退休，結束在馬刺16年的璀璨職涯。（取自吉諾比利推特）

〔體育中心／綜合報導〕永遠的「阿根廷刺客」吉諾比利（Manu Ginobili），今在推特上宣布退休，鬼之切入成絕響，馬刺「GDP時代」正式結束，眾家球星紛紛獻上祝福，誠摯向吉諾比利致敬。

馬刺隊友P.加索（Pau Gasol）感謝吉諾比利為球隊付出的一切，讚揚吉諾比利對於籃球的無比熱愛，是眾人的典範，慶幸自己能在吉諾比利職涯最後2年，一同攜手奮戰。

請繼續往下閱讀...

艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）則說，過去9年裡，他開過無數次的賽前會議，討論到底要如何封鎖吉諾比利，因為只要讓吉諾比利左手拿到球，就再也不可能擋下他，直到後來與吉諾比利同隊，除了見識他的出色球技，看到更多的是，吉諾比利為球隊帶來的無盡價值。

馬刺傳奇球星「海軍上將」羅賓森（David Robinson）對於吉諾比利宣布退休，感到相當惋惜，直言吉諾比利無可取代，未來不會再有像吉諾比利這樣的球員，大夥為吉諾比利感到驕傲，祝福吉諾比利享受家人陪伴，邁入人生的下一個階段。

帕克、鄧肯與吉諾比利攜手率馬刺奪冠。（資料照，法新社）



帕克、鄧肯與吉諾比利與冠軍獎盃。（資料照，歐新社）

40歲老將諾威斯基（Dirk Nowitzki）恭喜吉諾比利有個璀璨的職業生涯，稱頌吉諾比利是位出色球員、鬥志高昂的硬漢，也是個贏家，下一站就是名人堂。魏德（Dwyane Wade）則感謝吉諾比利把球賽推上另一個層次，讓全世界的球員知道，一位真正的冠軍應該是什麼樣子。

退役名將奇德（Jason Kidd）讚許吉諾比利是他守過最獨特的對手，推崇吉諾比利改變了籃球比賽，預約吉諾比利齊聚名人堂。傳奇奈許（Steve Nash）也說，能與吉諾比利較勁相當榮幸，看他打球是一種享受。

聯盟當今看板球星柯瑞（Stephen Curry）也誠摯向吉諾比利致敬，恭喜前輩令人驚豔的職業生涯，身體力行、親力親為體現打籃球真正的意義，始終擁有無比的熱情、樂趣和冠軍，讓聯盟後進深受鼓舞。

鄧肯、吉諾比利和帕克展示冠軍戒。（資料照，歐新社）

馬刺GDP時代正式落幕。（資料照，美聯社）

#GraciasManu por todo! pic.twitter.com/8252qgCmvi — San Antonio Spurs （@spurs） 2018年8月27日