NBA》永遠的阿根廷刺客！ 眾球星致敬祝福吉諾比利

吉諾比利宣布退休,結束在馬刺16年的璀璨職涯。(取自吉諾比利推特)

〔體育中心/綜合報導〕永遠的「阿根廷刺客」吉諾比利(Manu Ginobili),今在推特上宣布退休,鬼之切入成絕響,馬刺「GDP時代」正式結束,眾家球星紛紛獻上祝福,誠摯向吉諾比利致敬。

馬刺隊友P.加索(Pau Gasol)感謝吉諾比利為球隊付出的一切,讚揚吉諾比利對於籃球的無比熱愛,是眾人的典範,慶幸自己能在吉諾比利職涯最後2年,一同攜手奮戰。

請繼續往下閱讀...

艾德瑞吉(LaMarcus Aldridge)則說,過去9年裡,他開過無數次的賽前會議,討論到底要如何封鎖吉諾比利,因為只要讓吉諾比利左手拿到球,就再也不可能擋下他,直到後來與吉諾比利同隊,除了見識他的出色球技,看到更多的是,吉諾比利為球隊帶來的無盡價值。

馬刺傳奇球星「海軍上將」羅賓森(David Robinson)對於吉諾比利宣布退休,感到相當惋惜,直言吉諾比利無可取代,未來不會再有像吉諾比利這樣的球員,大夥為吉諾比利感到驕傲,祝福吉諾比利享受家人陪伴,邁入人生的下一個階段。

帕克、鄧肯與吉諾比利攜手率馬刺奪冠。(資料照,法新社)



帕克、鄧肯與吉諾比利與冠軍獎盃。(資料照,歐新社)

40歲老將諾威斯基(Dirk Nowitzki)恭喜吉諾比利有個璀璨的職業生涯,稱頌吉諾比利是位出色球員、鬥志高昂的硬漢,也是個贏家,下一站就是名人堂。魏德(Dwyane Wade)則感謝吉諾比利把球賽推上另一個層次,讓全世界的球員知道,一位真正的冠軍應該是什麼樣子。

退役名將奇德(Jason Kidd)讚許吉諾比利是他守過最獨特的對手,推崇吉諾比利改變了籃球比賽,預約吉諾比利齊聚名人堂。傳奇奈許(Steve Nash)也說,能與吉諾比利較勁相當榮幸,看他打球是一種享受。

聯盟當今看板球星柯瑞(Stephen Curry)也誠摯向吉諾比利致敬,恭喜前輩令人驚豔的職業生涯,身體力行、親力親為體現打籃球真正的意義,始終擁有無比的熱情、樂趣和冠軍,讓聯盟後進深受鼓舞。

鄧肯、吉諾比利和帕克展示冠軍戒。(資料照,歐新社)

馬刺GDP時代正式落幕。(資料照,美聯社)

Closing the chapter on an illustrious career. #GraciasManu



More Manu : https://t.co/BYyet80DFn pic.twitter.com/KtJEjNBQU9