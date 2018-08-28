MLB》一年換三件球衣？「包大人」可能將前往費城

大都會野手包提斯塔。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕根據大聯盟官網消息，日前被大都會放入可撤回的讓渡名單的包提斯塔（Jose Bautista），在美國時間週一的時候被費城人撿走，雙方目前正在進行交易的談判。

包提斯塔本季曾為勇士隊效力，如果他被交易到費城人的話，那麼他將成為第三個曾在一個球季當中效力過三支球隊的球員，另外兩人是強森（Kelly Johnson），他在2014效力於紅襪、洋基和金鶯隊；另一位是雷諾茲（Bob Reynolds），他在1975年曾待過老虎、印地安人和金鶯。

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不過到目前為止雙方並無進展，而大都會總教練卡拉威（Mickey Callaway）在跟高層討論過後，仍將包提斯塔放上今天對小熊比賽的先發。卡拉威表示他無法討論有關交易包提斯塔的交易回報，但認為包提斯塔在先發陣容中會讓他們在對上小熊左投萊斯特（Jon Lester）更有優勢。

「他有領導力，還有很棒的打擊實力，我認為他可以在多個守位上表現穩定。」卡拉威在被問及包提斯塔的能力時說。「我絕對可以理解為什麼有人會想要爭取他。」

包提斯塔過去是藍鳥隊明星球員，9個多球季敲出288轟。不過現年已經37歲的他與顛峰時期的身手相去甚遠。今年出賽94場有11轟，打擊三圍是.199/.340/.368。