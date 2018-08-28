亞運》小戴、小天拚金考驗！實測「魔鬼球場」音浪好可怕

戴資穎和周天成拚亞運金牌。（特派記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕這次亞運的羽球場館被稱為「魔鬼球場」，除了風向難以捉摸，當地球迷驚人的加油聲浪更是球員一大敵人，今天台灣好手戴資穎和周天成拚金牌將是一大考驗。

里約奧運金牌的中國好手諶龍八強止步後表示，自己是輸給球場的吶喊聲，雖然招致不少球迷的批評，但中國《羽毛球雜誌》實地採訪的記者，球迷加油聲浪震耳欲聾，經實測最高分貝達114，且一天長達6、7小時的賽事，分貝一直維持在85到100之間。

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據研究指出，人耳所能接受的音量最好在85分貝以下，如果長期待在85分貝以上的環境會造成聽力損傷，當人長期處於噪音的情況下，還會有頭痛、情緒緊張等症狀，對球員而言，聲音干擾下造成注意力不集中，可能會影響比賽表現。

羽球正是印尼的國球，現場觀眾爆滿，如果是印尼球員的比賽，加油聲浪又更加可怕，周天成四強戰面對當地選手金廷，鏖戰3局逆轉勝，金牌戰還要再碰上另一名印尼選手克里斯提（Jonatan Christie），力抗「魔鬼球場」球迷助陣的威力。

世界球后戴資穎則要和排名第3印度名將辛度（Pusarla Venkata Sindhu）爭奪金牌，今年戴資穎在此封后過2次，今天要挑戰在「寶地」拿下第3座冠軍。