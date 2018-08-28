NBA》「妖刀」退休 馬刺一年約急簽鋒線搖擺人補缺

龐岱斯特。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕昔日馬刺三巨頭的阿根廷老將吉諾比利（Manu Ginobili）稍早在推特上宣布退休後，馬刺當機立斷找來3D側翼龐岱斯特（Quincy Pondexter）補上戰力缺口。

根據《ESPN》記者Chris Haynes消息透露，在傳奇球星吉諾比利正式宣佈退役後，馬刺馬上找來俱備外線和防守能力的龐岱斯特，並與他達成一年協議。

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今年30歲的龐岱斯特在2010年的第26順位被雷霆挑中，之後被送到鵜鶘，也曾待過灰熊，而他在NBA累積出賽302場，平均得到5.0分2籃板，然而龐岱斯特近來飽受傷病麻煩，在2015年之後就未曾上過場，不但動了第3次左膝手術，皮膚還感染了超級細菌「金黃色葡萄球菌」（MRSA）。

去年公牛與鵜鶘達成交易，送出一個2018年的二輪選秀權換回龐岱斯特，不過上季在公牛的23場比賽，他僅繳出2分1.2籃板，今年2月初就被公牛裁掉，成為自由球員。

然而這位身高200公分的鋒線搖擺人，但只要他維持健康，絕對將會是聯盟中優秀的3D球員之一，新球季能否在吉諾比利離開後，適時扮演好老大哥帶領馬刺的年輕小將，也備受注目。

龐岱斯特近年飽受傷病纏身。（資料照，美聯社）