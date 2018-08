MLB Live》大谷轟逆轉三分砲 本季第15轟出爐！（影音）

第四局

洛磯單局2安1四壞保送,但沒能攻下任何分數,天使下個半局有所回應,連續3名打者敲安,靠著洛磯投手犯規先追回1分,下一棒大谷轟出中外野方向的逆轉三分砲,這是他本季第15轟,同時幫助天使以4:2超前洛磯。

Shohei Ohtani #dinger No. 15:



Off 93.7 mph FB from Jon Gray

Proj. distance: 412 feet

Exit velo: 106.8 mph



Yes, it went to center field. pic.twitter.com/hxPPvAX5RW