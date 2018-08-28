MLB》恢復跑壘與守備練習 洋基「法官」仍無法揮棒

法官仍在傷兵名單，尚未恢復揮棒。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今起迎接主場6連戰，頭號傷兵「法官」賈吉（Aaron Judge）賽前現身球場，進行守備與跑壘練習，但現階段還無法進行揮棒。

今天對白襪賽前，賈吉在洋基球場進行了跑壘和守備練習，過程大約半小時，總教練布恩（Aaron Boone）表示，由於賈吉的復原狀況有所進展，球隊正逐漸讓賈吉恢復棒球活動，在許可範圍內，慢慢拉高強度。

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「現在就是慢慢加入一些課表，看看他能夠承受的強度到哪邊，他看起來有一點一點地、慢慢感覺比較好了。」總教練布恩說。因為觸身球造成右腕骨裂的賈吉，已能進行輕量守備練習，在外野左右跑動接球，但還無法全力傳球。

美媒今天注意到，賈吉在球場上拿著威浮球的球棒，但總教練布恩說，賈吉目前尚未重拾真正的棒球球棒，還無法恢復正常揮棒，「我很確定他現在能握著球棒，可以做很多事，他現在已經可以進行上半身的訓練，但我們還沒進展到能夠真的揮棒的階段。」

總教練布恩表示，因為賈吉是手腕骨折，考慮到賈吉的揮棒方式，在恢復揮棒的部份必須格外謹慎，透露目前恢復進展是朝著對的方向，但速度較為緩慢。賈吉是在上月底受傷，當時預估至少得缺陣3週以上。

法官賽前進行守備與跑壘練習。（資料照，法新社）

洋基昨天橫掃金鶯，法官與隊友慶祝。（資料照，USA TODAY Sports）