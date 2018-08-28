MLB》托瑞斯20轟寫歷史 田中將大5度叩關十勝失敗（影音）

〔體育中心／綜合報導〕洋基主場對白襪系列賽首戰，菜鳥托瑞斯（Gleyber Torres）開轟寫隊史紀錄，但洋基打線後繼無力，被白襪以6：2逆轉，田中將大先發7局責失4分，5度叩關本季第十勝，仍以失敗收場，白襪衝出4連勝。

洋基21歲菜鳥托瑞斯，4局上擊出中外野444英呎大號全壘打，幫助洋基先馳得點，本季第20轟出爐，與隊友安杜哈爾（Miguel Andujar）同在菜鳥年達陣單季20轟，為洋基隊史首對20轟菜鳥、大聯盟第8對，最近一次是2008年紅人隊的布魯斯（Jay Bruce）和沃托（Joey Votto）。

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托瑞斯擊出本季第20發全壘打。（法新社）

托瑞斯與安杜哈爾是洋基隊史首對20轟菜鳥。（美聯社）

落後2分的白襪，在6局上展開反攻，連續安打和保送攻佔滿壘，先敲二壘安打追平，靠犧牲打再下一城以3：2反超前，7局上開局連續安打，讓田中將大失掉單場第4分責失，9局上靠守備失誤和暴投再添分數，以6：2逆轉帶走勝利。

田中將大投完7局用98球，送出7次三振和1保送，被打本季最多10支安打，責失4分承擔敗投，本季第5度挑戰第十勝失敗。白襪先發羅冬（Carlos Rodon）7局2責失，7局下投18球僅5球好球，單局2保送後讓洋基擊出雙殺打，度過失分危機，拿到本季第6勝。

羅冬度過第7局失分危機，率白襪衝出4連勝。（美聯社）

田中將大5度叩關本季第十勝失敗。（USA TODAY Sports）