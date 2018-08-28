亞運棒球》憂台灣冒出奇兵 李承燁賽前擔心成了事實

南韓全壘打王李承燁擔任球評。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／雅加達報導〕亞運棒球台灣首戰2:1力退強敵南韓，上演小蝦米扳倒大鯨魚的戲碼，南韓退役名將「國民打者」李承燁在賽前的擔憂，最終竟成了事實。

這屆亞運李承燁擔任南韓SBS電視台球評，8月中他就曾在節目中表示，雖然南韓實力很強，但還是會擔心亞運各隊會冒出奇兵，例如2006年經典賽南韓擊敗美國，美國陣容一字排開，根本就是未來準名人堂等級，結果，美國打起來綁手綁腳而輸球。

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2006年經典賽南韓以7:3擊敗美國，當時美國陣中有基特、A-Rod、小葛瑞菲、戴蒙、「火箭人」克萊門斯、皮維，結果首局李承燁就轟全壘打，南韓一路領先到終場，爆冷門擊敗美國。

事實上，短期國際賽事，以弱勝強，或即使贏球也是險中求勝的例子還不少，例如北京奧運中國8:7擊敗台灣，打到延長11局中國才以0:1不敵南韓，2006年亞運日本10:7擊敗南韓。

這屆亞運台韓大戰，整場比賽台灣攻勢其實非常有限，首局林加祐從梁玹種手中轟兩分砲後，第2到9局，這8個半局，除了第8局打了4人次之外，其他7個半局，每局只打3人次，幾乎完全被南韓投手群封鎖，要擊出安打非常困難，獲得保送次數是零。

所幸台灣投手群夠爭氣，吳昇峰先發5局失1分，王宗豪中繼3局、王政浩後援1局皆無失分，「勝利三重奏」是贏球大功臣，加上台灣情蒐完整，外野守備佈陣奏效，左外野手戴如量就完成好幾次美技接殺，他歸功情蒐小組所提供的完善資料。

以目前戰況來看，後天下午一點南韓將迎戰日本，如果南韓輸球，幾乎宣告無緣打進金牌戰，這是他們所極力避免的，但日本以社會人球隊菁英所組成，實力堅強，昨天就以17:2大勝中國，來勢洶洶，日韓對決，南韓無必勝把握，也難怪前天南韓教頭宣銅烈接受韓媒採訪時一臉鐵青，面色相當凝重。

台韓大戰賽後，南韓教頭宣銅烈接受韓媒採訪時一臉鐵青，面色相當凝重。（特派記者羅志朋攝）

後天日韓大戰，南韓輸球恐無緣闖進金牌戰。（特派記者羅志朋攝）