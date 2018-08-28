MLB》球場冷清如死城 馬林魚降價售季票

相當冷清的馬林魚主場。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕在去年冬天交易掉多名陣中的明星球員後，觀眾也用行動表達了馬林魚球團的抗議。馬林魚的主場《Marlins Ballpark》本季平均入場觀眾儘10888人，比去年下滑超過10000人，今年在大聯盟票房吊車尾，倒數第二名是長期票房積弱不振的坦帕灣光芒，有14000多人。

為此馬林魚在日前宣布他們將要降低明年季票的售價，以及推出一系列折扣和回饋方案。

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「我不希望我們不得不降低票價的。」馬林魚商業運營總裁Chip Bowers表示。「現實是我們搞砸了。我們不是很聰明。所以我們不得不退後一步。」

馬林魚會根據持由季票的時間以及球場位置，最多給予到25%的折扣。他們還給予會員在食物和飲料價上的折扣，以及推出積點回饋系統，讓球迷可以用來與球員互動，觀看打擊練習等等。

鮑爾斯說：「我們要釋出更多誘因讓球迷成為會員。我們非常認真地看待要如何為季票持有者創造更多價值。」

他同時也表示，在明天對洛磯的主場開幕戰時，球迷能夠發現球場有更多這座城市的元素，來反映出「真正的邁阿密」。他們還為年輕的觀眾增設了新的座椅類型，包括低成本的酒吧椅和站位。

今年馬林魚53勝79負，在全大聯盟排名倒數第五，而在國家聯盟僅勝過聖地牙哥教士隊。