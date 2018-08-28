MLB》3轟打垮運動家 太空人6連勝稱霸美西（影音）

〔體育中心／綜合報導〕太空人主場對運動家首戰，先發柯爾（Gerrit Cole）罕見挨2轟，但獲隊友火力奧援，全隊狠敲16安含2發三分砲，終場太空人以11：4大勝運動家，衝出6連勝續居美西龍頭，領先第二的運動家2.5場勝差。

柯爾開賽連飆2K，讓對手三上三下，2、3局卻連挨2支二分砲，運動家4：0領先，柯爾中斷連51局未挨轟。攻守交換後，太空人打線迅速以火力掩護柯爾，單局7安包括連3打席二壘打，太空人5：4反超前，也把運動家先發安德森（Brett Anderson）打退場。

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柯爾中斷連51局未挨轟。（法新社）

柯爾隨後未再失分，投完6局取得勝投資格。8局下運動家牛棚放火，單局3保送敞開得分大門，柏格曼（Alex Bregman）和懷特（Tyler White）接力連敲2發三分砲，太空人不客氣猛攻6分，以11：4大幅領先至比賽結束。

重返美西王座的太空人，今天贏球後衝出6連勝，與同區第二的運動家拉開到2.5場勝差，本次系列賽還有2場交手，有機會擴大領先。柏格曼今天開轟單場5支4，貢獻全隊最多4打點，獲隊友奧援的柯爾，先發6局挨2轟責失4分，送出8次三振，摘下本季第12勝。

太空人不客氣，狠敲11分痛宰運動家。（法新社）