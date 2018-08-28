MLB》大谷模擬賽狀況佳 天使教頭：足以對決大聯盟打者

大谷今天完成第2次測試，自認不需再投模擬賽。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平今天完成第2次模擬賽測試，3局用50球，投球內容令球團相當滿意，大谷翔平自認已經準備好在大聯盟投球，不需要再投模擬賽，但還是得尊重球團決定。

「就我個人而言，我覺得我不需要再投模擬賽了，但這終究不是我能決定的，得由教練團和防護員決定，所以我得先跟他們談。」大谷翔平透過翻譯表示，雖然已經將近3個月沒在大聯盟投球，但大谷對於本季再登板相當有信心。

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「我總是很有信心，覺得今年還能再上去投，我踏出的每一步，都讓我更加靠近（重返大聯盟投球），所以我覺得更有信心了。」大谷說。今天對洛磯賽前投完模擬賽後，大谷擔任先發4棒指定打擊，單場5支2，包括一發三分砲，為本季個人第15支全壘打。

總教練索西亞（Mike Scioscia）表示，大谷接下來幾天會再接受評估，本週也會繼續進牛棚練投，然後才會決定下一步，透露大谷今天模擬賽的表現，令球團備受鼓舞，他相信大谷現在的投球，已經犀利到足以解決大聯盟打者。

大谷的模擬賽表現令球團相當滿意。（資料照，法新社）

「投球量很棒，一路走來，大谷的投球保持得相當好，球速真的非常棒，往前邁進了一步，接下來幾天會再評估，決定下一步。」總教練索西亞說，若大谷如願在9月重返輪值，即使無法投到先發水準的局數，球隊也能給予足夠支援。

總教練索西亞透露，若大谷順利回到大聯盟投球，球團目前計劃讓大谷回到受傷前的調度模式，每週登板1次，登板前一天、當天以及隔天，不會擔任打者。

總教練索西亞也說，大谷今年經歷了受傷低潮，如何走出困境，保持競爭性，相信自己能恢復健康，季後努力練習調整，對於大谷準備好明年的球季相當重要。「我想，對大谷來說，這就是個過程，一次做好一件事，視情況做調整」

投手大谷持續調整，瞄準9月重返大聯盟。（資料照，法新社）