亞運棒球》近十年一級國際賽事台韓對決 僅吳昇峰投滿5局

台灣投手吳昇峰先發5局失1分拿下勝投。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／雅加達報導〕亞運台韓大戰台灣以2:1擊敗南韓，即使比賽已結束兩天，仍令球迷回味再三，特別是以業餘球員為主力的台灣隊，竟打敗每人平均年薪達台幣1500萬元的南韓職業明星隊，小蝦米扳倒大鯨魚，經典戰役永留史冊。

其中，台灣隊先發投手吳昇峰先發5局失1分拿下勝投，絕對是贏球大功臣，以過往數據來看，這是相當難得的成就。

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翻閱一級國際賽事紀錄，近10年台韓大戰，總計10場，只有吳昇峰一人能投滿5局，只失1分也僅次於2013年陽耀勳0失分，不過當時陽耀勳因傷只投2.2局就退場，在吳昇峰之前，能對南韓投滿5局的台灣先發投手，已是11年前亞錦賽的林恩宇，投5局失3分。

事實上，近10年一級國際賽事台韓交手，台灣先發投手幾乎都被打爆，包括北京奧運陽建福1局失7分，隔年經典賽李振昌0.1局也失7分，2010年亞運林羿豪2局失4分，2014年亞運王躍霖1個人次都沒解決就狂失5分，去年經典賽陳冠宇1.1局失3分。

可貴的是，這10年台韓大戰，台灣先發投手生涯都有打過職棒，只有吳昇峰是純業餘投手，而且他過去還是兄弟象練習生，竟能打敗生涯已賺進新台幣幾億元的大投手梁玹種，寫下傳奇一頁。

一級國際賽事台韓對戰成績