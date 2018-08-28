亞運羽球》周天成昨演大逆轉 地主國對手也折服

羽球一哥周天成，昨在男單4強頂住壓力扳倒地主選手挺進金牌戰。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕世界排名第6台灣羽球一哥周天成，昨在男單4強頂住壓力，以16：21、23：21、21：17逆轉印尼名將金廷，搶下我亞運羽球男單首張金牌戰門票。落敗的金廷獲得銅牌，而他賽後受訪時坦言自己失誤太多，並大讚小天防守實在太好。

在本屆亞運會世界排名12金廷挾著地主第一男單之姿在主場出賽，16強就扳倒今年世錦賽金牌日本桃田賢斗，8強又打退里約奧運金牌諶龍，表現十分優秀。

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而周天成昨在首局雖掌握不錯開始，但在12：7領先時，卻被金廷在後段打出14：9攻勢，拱手讓出第一局。

次局周天成在4：7落後，卻先拉出10：2攻勢，金廷雖很快趕上，追成19平，但小天回過神化險為夷，連下兩城拿下第二局。

第三局金廷頑強將比分追至13：15，但體力卻名線下滑，而小天則在關鍵時刻火力全開、積極搶攻，也撕破了金廷的防守，最終以21：17挺進金牌戰。

賽後金廷接受印尼媒體採訪表示，第二局自己已經全力進攻，無奈周天成守得實在太好，讓他自亂陣腳，發生較多失誤，讓周天成能扳回第二局。

金廷也表示很高興自己能為國家奪得一枚銅牌，而談到周天成金牌戰將對上自己的同胞克里斯提，金廷仍是看好克里斯提能把握主場優勢，可以在決賽中擊敗周天成。

金廷昨不敵周天成，拿下銅牌。（法新\\社）