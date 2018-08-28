MLB》大家都想打季後賽 美媒列三名「關鍵球員」

洋基潛力新秀托瑞斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕即將進入九月，而近期美聯與國聯的季後賽競爭也趨白熱化，除了紅襪跟印地安人幾乎確定能挺進10月戰場以外，共12支球隊都虎視眈眈。運動畫刊《Sports Illustrated》在日前刊載一篇文章，列出了目前每支球隊想要前進季後賽隊伍的關鍵因子。

洋基隊：托瑞斯（Gleyber Torres）

請繼續往下閱讀...

在托瑞斯被升上大聯盟後，洋基隊就在16戰中豪取15勝，這並非巧合。托瑞斯馬上強化了球隊的進攻，他在上半季有著打擊率0.294、15支全壘打的好成績。但從右臀傷勢歸隊之後，他打擊率只剩下0.194，遠低於聯盟的平均水平。特別是在沒有賈吉（Aaron Judge）和桑契斯（Gary Sanchez）的情況下，洋基隊將需要其他人在進攻端多承擔一些責任，而托雷斯是需要跳出來的球員，好消息是他漸入佳境，過去幾場比賽中多次繳出2支安打以上的表現。

運動家隊：費爾斯（Mike Fiers）

運動家費爾斯。（資料照、法新社）

今年運動家在先發輪值上遭遇極大的困難，除了剛進入傷兵名單的馬奈亞（Sean Manaea）以外沒有人能穩定出賽，目前他們的輪值是安德森（Brett Anderson）、卡希爾（Trevor Cahill）、費爾斯和傑克森（Edwin Jackson），而沒有一人在運動家的開幕輪值當中。

在加入運動家後，費爾斯在18局中僅僅失掉3分。事實上他自6月後就沒有單場掉超過3分。而運動家也在費爾斯的好表現助威下，八月自責分率僅2.50，為全聯盟第一。

西雅圖水手隊：卡諾（Robinson Canó）

遭禁賽近半季的卡諾。（資料照，法新社）

儘管卡諾因為曾遭禁藥問題禁賽讓他沒有辦法出席季後賽，但他仍有能力在這段時間幫助水手隊。水手的攻擊指數（OPS）從上半季的0.733，掉到下半季的0.696。幾名主力席古拉（Jean Segura）、席格（Kyle Seager）、克魯茲（Nelson Cruz）、海尼格（Mitch Haniger）近期表現都有所下滑。儘管水手對現在與運動家隊仍有一段差距，但兩隊還有兩個系列賽。卡諾在進攻上的挹注會是這隊的關鍵。

其他運動畫刊還有提及的人選有：太空人頂級新秀投手懷特利（Forrest Whitley）、紅雀隊貝德（Harrison Bader）、響尾蛇雷伊（Robbie Ray）、以及洛磯和道奇隊的牛棚投手群。