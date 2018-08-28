亞運羽球Live》直落二拍落印度一姐 戴資穎輕鬆摘金

第一局 第二局 戴資穎 21 21 辛度 13 16

戴資穎直落二摘下金牌。（特派記者林正堃攝）

第二局

次局開始，戴資穎回球出界先被辛度搶下首分，小戴馬上要回領先，雖然多次回擊失誤，讓辛度將比分追近，但小戴左右調動對手，讓辛度回球時頻頻發生失誤，在小戴積極壓迫的攻勢下，順利在第二局取得11：7領先。

暫停過後，小戴騰空扣殺再拿2分，雖然發生幾次非受迫失誤讓辛度追到13：10，但是辛度此時發球出現失誤，自亂陣腳、越打越急躁，讓小戴一下子取得18：11領先。

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辛度之後稍微回穩，靠著幾記漂亮的殺球，將比分追到15：19，但辛度在此時又發生回球失誤，讓小戴拿下局末點，順利以21：16取得勝利收下我國第13面金牌。

第一局

戴資穎開局火力全開，輪番猛攻讓辛度無法招架，取得5：0領先，接下來小戴出現幾次非受迫性失誤，讓辛度連追3分回來。不過小戴依然穩扎穩打，擾亂對手節奏取得11：6領先。

暫停過後，辛度雖然靠著小戴連兩次回擊出界追回分數，但小戴不疾不徐展現變拍美技，讓對手疲於奔命，一口氣取得17：10的領先。接下來連續積極取分，率先搶下局點，最後辛度回球掛網，讓小戴以21：13輕鬆拿下第一局。

戴資穎輕鬆寫意搶下首局。（特派記者林正堃攝）

賽前報導

〔特派記者林岳甫／雅加達報導〕世界球后戴資穎昨在亞運女單4強以21：17、21：14擊敗印度前球后賽娜，不僅取得對戰10連勝，更成為首位勇闖亞運羽球金牌戰的台將，小戴預計今日下午將和世界排名第3印度名將辛度爭奪金牌。